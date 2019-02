Samuelsen bekrefter: Leies ut til FKH

NTB Sport

– Jeg spiller for FKH i hvert fall fram til sommeren. Og det kan godt hende at jeg blir lenger hvis dette fungerer for alle parter, sier Samuelsen til Haugesunds Avis.

Venlo, klubben Samuelsen spilte for fra juli til februar, hadde altså rotet sammen Haugesund og Aalesund. Samuelsen skal hjem til Haugesund på lån, og han varsler at han er i god form.

– Jeg er i veldig, veldig god form. Jo, jeg er kanskje i mitt livs form. Vi får se, sier han til avisen.

Samuelsen spilte sine første fotballkamper som Djerv 1919-spiller før han gikk til Vard. I 2012 ble han hentet til Manchester City, der han spilte juniorfotball fram til 2015. Da ble han solgt til West Ham, en klubb han fortsatt eies av den dag i dag. Han har vært på lån i Peterborough, Blackburn, Burton og senest Venlo siden 2015, uten noe særlig hell i noen av klubbene.

– Jeg trenger å spille fotball. Jeg så at det trolig ville bli lite spilletid i Venlo fram mot sesongslutt. Jeg ønsket meg til FKH. Jeg kjenner klubben og spillerne, jeg kjenner byen – og jeg kjenner Jostein Grindhaug og hva han står for. Nå er jeg veldig glad for at det gikk i orden. Og jeg gleder meg stort til å spille på Haugesund stadion, fastslår midtbanemannen.

