Kasper om Pattaya: – Byen er mer enn sexturisme

NTB Sport

Norges Skiforbund ønsket at FIS-kongressen i 2020 ikke skulle arrangeres i Pattaya. Dit ble den flyttet etter at Marrakech i Marokko sa fra seg jobben.

– Pattaya er ikke bare sexindustri. Etter det jeg vet, er det en by med fasiliteter for å avholde store kongresser. Byen har også den luksusen vi trenger for våre delegater, sa FIS-president Kasper på spørsmål fra Nettavisen da han møtte pressen i Seefeld onsdag.

Han la til at «alle større byer har prostituerte» og understreket deretter at han selv holder seg på hotellet på kveldstid.

– Jeg vet hvilket rykte stedet har, men det kom en søknad fra Pattaya og skiforbundet i Thailand om å få arrangere kongressen. Styret vårt godkjente den. Det er ikke min avgjørelse, sa presidenten.

Han uttrykte samtidig forståelse for at det har kommet reaksjoner i saken fra Norge.

Pekes ut år i forveien

Vertsbyen for Det internasjonale skiforbundets kongress pekes ut av FIS-styret tre-fire år før kongressen avholdes. Marrakech ble allerede i 2016 valgt til vertsby i 2020.

I november i fjor kom så beskjeden om at Marrakech likevel ikke kunne stå som arrangør. FIS-styret ble da underrettet om at to av kandidatene som opprinnelig hadde søkt om å bli vertsby i 2022, Hongkong og Pattaya, kunne påta seg ansvaret allerede i 2020.

Det thailandske alternativet vant med knappest mulig margin, hvilket skapte harme i Norges Skiforbund. Skipresident Erik Røste anmodet FIS-ledelsen om å ta opp saken på nytt, men fikk ikke medhold.

– Selv om jeg normalt ikke er tilhenger av omkamper, synes jeg dette var en så feil avgjørelse, først og fremst på grunn av det tvilsomme renommé knyttet til sexindustri som har preget denne byen i en årrekke, at jeg ønsket det skulle tas opp igjen på nytt, sa Røste da kampen var tapt.

Omstridt

FIS-president Kasper skapte også overskrifter da han i et avisintervju nylig antydet at det enkleste var å legge framtidige OL til diktaturer. I etterkant har han beklaget uttalelsen og hevdet at den ble tatt ut av konteksten den ble sagt i.

Det gjentok Kasper i Seefeld onsdag.

Den omstridte sveitseren har vært FIS-president i 25 år. Fredag ville han ikke gi noen tidshorisont for hvor lenge han blir sittende i toppvervet i det internasjonale forbundet.

– Det blir til jeg pensjonerer meg, lød svaret.

(©NTB)