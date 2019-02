Oppgitt russisk VM-pressekonferanse: – Spør om noe annet

NTB Sport

De fem-seks første spørsmålene handlet om doping. Välbe var oppgitt ganske tidlig i seansen.

– Det er på tide å lukke og legge bort denne boken. Det sitter unge utøvere her som er på vei fram. Spør om noe annet (enn doping), sa hun etter at svenske SVT kom med et spørsmål om hvordan det er for russisk langrenn å bli koblet såpass ofte opp mot doping opp gjennom årene.

– Det har vært som en krig, og jeg har stått først, sa Välbe da hun ble bedt om å summere opp de tre siste årene som russisk skipresident.

Vet ikke

Sergej Ustjugov har nesten ikke åpnet munnen til mediene på lang tid. Tirsdag snakket han litt.

– Jeg har fortsatt ikke fått noen forklaring på hvorfor jeg ikke ble invitert til OL (i fjor), sa Ustjugov.

