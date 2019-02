Lyon kjempet til seg 0-0 mot Barcelona

NTB Sport

0-0 er et småekkelt resultat for Barcelona. Blir det uavgjort med scoringer i returoppgjøret 13. mars, går Lyon til kvartfinalen i Champions League for første gang siden 2009/10-sesongen. Den gang danket franskmennene ut Real Madrid i åttedelsfinalen.

Når det er sagt: Barcelona er fortsatt storfavoritt til å avansere. Hjemme på Camp Nou pleier katalanerne å vinne kampene sine. Det er på bortebane Lionel Messi og co. de siste sesongene har trøblet i utslagsrundene i mesterligaen.

– La oss se hva som skjer på Camp Nou, men det er alltid godt å dra hjem fra en bortekamp uten å slippe inn mål. Lyon spilte bra, og keeperens deres var veldig god, sa Barcelona-forsvarer Clément Lenglet, ifølge uefa.com.

Reddet via tverrliggeren

Ikke uventet styrte Barcelona banespillet, men det var Lyon som hadde den klart største sjansen før pause. Etter ni minutter tvang Martin Terrier fram en kjemperedning fra Marc-André ter Stegen, som med venstrehånden slo ballen til værs via tverrliggeren. Terrier løsnet skremmeskuddet fra over 20 meters hold.

Intenst og fotball på høygir gir en god beskrivelse av førsteomgangen. Ingen av lagene nølte med å dundre på i angrep. Lyon er kjent for sitt kontringstempo og fryktløse stil, og det så man antydninger til flere ganger tirsdag.

Men scoringene uteble. Barcelona kom til en fin sjanse etter 20 minutter da Ousmane Dembélé kom seg alene med Anthony Lopes, men Lyons sisteskanse fikk inn en god parade og stoppet franskmannens lave skudd.

– Det ville vært fantastisk om vi hadde scoret et mål, men det var vanskelig. Dette er et fantastisk Barcelona-lag. Vi visste at vi ville bli presset på et eller annet tidspunkt i kampen. VI kjempet hardt og var solide nok til ikke å slippe inn mål, sa Lopes.

25 timer uten bortemål

Utover i annen omgang ble vertene spilt lavere og lavere i banen. Etter 70 minutter skled Luis Suárez idet han skulle dunke til fra en noe spiss vinkel. Dermed gikk skuddet rett utenfor.

Situasjonen oppsto etter at Philippe Coutinho hadde sine første involveringer i kampen. Brasilianeren, som entret gressteppet et par minutter før, var mannen som la inn til Suárez.

Barcelona så ekstra farlig ut mot slutten, men et slitent Lyon-lag klarte å holde unna.

– Min følelse er at vi spilte bra. Vi var påskrudd og hadde fortjent et bedre resultat. Vi gjorde nok til å vinne, men det var ikke vår kveld, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde, som fortsatt ikke har ledet klubben til borteseier i en utslagskamp i Europa i løpet av sine to sesonger i sjefsstolen.

Med tirsdagens oppgjør bikket for øvrig Suárez over 25 timer uten å score eller å levere en målgivende pasning på bortebane i mesterligaen. Forrige gang han fant nettmaskene på fremmed gress i europacupen, var mot Roma i september 2015, melder Opta.

