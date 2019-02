Kristoffersen rett ut av parallellslalåmen i Stockholm

NTB Sport

Rælingen-alpinisten trøbler tungt med å løse koden for å lykkes i byrenn. I tirsdagens helnorske duell med Solevåg kom han til kort med totalt 34/100 sekund. I første omgang ble han slått med 41 hundredeler.

Den nybakte verdensmesteren i storslalåm har fortsatt til gode å ta seg videre fra første runde i parallellslalåm i verdenscupen.

Tidligere på dagen ble det kjent at Kristoffersen ikke skal trene med landslaget resten av sesongen. Han skal i stedet trene for seg selv. Bakgrunnen er at det skal ha vært vanskelig for de øvrige landslagsutøverne og støtteapparatet å samarbeide med Kristoffersen. I januar sa teknikktrener Stefan Kornberger opp på dagen etter en konflikt med 24-åringen.

Slått ut av Shiffrin

Solevåg var eneste norske deltaker i kvartfinalen. Han lå bare 4 hundredeler bak Marco Schwarz etter første del, men i den andre gjennomkjøringen kom han litt bakpå. I mål måtte han se seg slått av østerrikeren med 15/100 sekund.

Som ventet fikk Ragnhild Mowinckel det for tøft da motstanderen var selveste Mikaela Shiffrin. Den amerikanske slalåmdronningen slo Molde-jenta med 33/100 sekund i første del av åttedelsfinalen.

I motsetning til Shiffrin valgte Mowinckel ikke å bokse seg forbi portene. Det var ikke taktisk smart, og det gikk ikke bedre i annen omgang. Da falt hun like før mål.

Sikret slalåmkula

Kristin Lysdahl ble slått ut av hjemmehåpet Frida Hansdotter med 87/100 sekund.

Marcel Hirscher tok seg enkelt videre fra første hinder da han slo Victor Muffat-Jeandet med 94 hundredeler. Siden han blir dårligst nummer åtte i tirsdagens renn, er Østerrike-stjernen sikret å vinne slalåmcupen for sjette gang i karrieren.

I kvartfinalen ble det stopp for Hirscher. Der ble høyreiste Ramon Zenhäusern for sterk med et drøyt halvsekund.

(©NTB)