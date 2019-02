Bayern stoppet Liverpool på Anfield

NTB Sport

Hjemmelaget styrte store deler av kampen og skapte de største sjansene i klubbens første møte med Bayern i den gjeveste europacupen siden 1981. Det hjalp ikke da verken Mohamed Salah, Sadio Mané eller Firmino maktet å score på Bayerns sisteskanse Manuel Neuer, som holdt nullen for fjerde gang i årets mesterliga.

Bayern holdt unna til 0-0 på imponerende vis og har dermed et godt utgangspunkt før returkampen spilles i München 13. mars. Det var for øvrig tredje gang på rad at det endte målløst mellom lagene på Anfield. Både i 1971 og 1981 ble det samme utfall.

– Vi er skuffet over at vi ikke greide å score, men vi holdt nullen og forsvarte oss bra. Vi hadde nok sjanser, spesielt i første omgang. Det er ikke det verste resultatet i verden. Prestasjonen var på et godt nivå, men vi manglet det lille ekstra på den siste tredelen, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson til BT Sport.

Til toppoppgjøret måtte Liverpool klare seg uten Alex Oxlade-Chamberlain, Virgil van Dijk, Joe Gomez og Dejan Lovren, og midtbanespiller Fabinho måtte derfor ned som stopper.

For gjestene var skadene mer jevnt fordelt utover posisjonene på banen, men en rekke store navn som Arjen Robben, Thomas Müller, Jérôme Boateng, Corentin Tolisso og Leon Goretzka var alle utilgjengelige for kamp.

Liverpool best før hvilen

Kampen åpnet friskt med høyt press og flere sjanser til begge lag. Først var Salah nære ved å styre inn en langpasning i bakrom, før Liverpools Joel Matip holdt på å sende ballen i eget mål etter et hardt innlegg fra Serge Gnabry.

Det svingte fram og tilbake, men Liverpool så stadig farligst ut. Etter en halvtime spilte Firmino fri Naby Keita på 16 meter. 24-åringen klinket til, men Bayerns Niklas Süle kastet seg fram og blokkerte. Ballen havnet i beina på Mané, som fikk stå alene med Neuer. Senegaleseren stresset i vendingen og skjøt svakt utenfor.

Like etter havnet ballen igjen hos Mané bak Bayern-forsvaret, men hans brassespark gikk utenfor.

Liverpool hadde overtaket og rullet opp et mønsterangrep minuttet før pause, men manglet på ny presisjon i den avgjørende fasen.

Etter en jevn og intens omgang var det tyskerne som måtte se seg mest fornøyde med uavgjort til pause.

– I første omgang hadde vi de største sjansene. Jeg kan ikke huske noen muligheter til noen av lagene etter hvilen. Det er ikke er drømmeresultat, men det er OK, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Holdt unna

Også etter hvilen så hjemmelaget noe friskere ut enn den tyske storheten, men igjen manglet noe foran mål. Bayern sto imot og fortsatte sitt eget spill, og etter timen spilt fyrte Gnabry av et skudd med venstreslegga. Avslutningen fra det unge hurtigtoget suste like over krysset.

Robert Lewandowski har åtte mål og er med det toppscorer i turneringen, men var nærmest usynlig på Anfield. I stedet var det Liverpool som presset på utover omgangen, og fem minutter før slutt var Mané nære på å avgjøre for de rødkledde. Headingen fra kloss hold ble dog stanset av en god Neuer.

Flere store sjanser ble det ikke, og Bayern har med det gode sjanser til avansement til kvartfinalen.

– Med uavgjort oppnådde vi målet vi hadde. Nå må vi sørge for å fullføre jobben i München, sa Bayern-trener Niko Kovac til tyske Sky.

