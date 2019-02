Avlyst utforrenn flyttes til Kvitfjell

NTB Sport

Det betyr at det blir to utforrenn og et super-G-renn i Gudbrandsdalen første helgen i mars. Kjetil Jansrud ser fram til å kjøre et ekstra verdenscuprenn i hjemlige trakter.

– Vi gleder oss alltid til hjemmebane i Kvitfjell, og ekstra mye når vi får flere sjanser. Spesielt fint for meg siden «utfor-formen» kom sent i år, sier den nybakte verdensmesteren i utfor i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Det var 2. februar at utforen i Garmisch-Partenkirchen ble avlyst på grunn av kraftig snøfall. Det har ligget i kortene at Kvitfjell kom til å bli tildelt rennet.

– Kvitfjell har lange tradisjoner på å overta avlyste renn, og er igjen klare til å ta imot verdenseliten og vår egen verdensmester Kjetil Jansrud på hjemmebane til et ekstra utforrenn, sier arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund.

