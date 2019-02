Avis: Samuelsen blir trolig FKH-spiller

NTB Sport

Midtbanemannen eies av Premier League-klubben, men har vært på en rekke utlån de siste årene. Denne sesongen har han spilt for Venlo i nederlandsk æresdivisjon.

Haugesunds Avis skriver at den har grunn til å tro at West Ham er enig med FKH om en leieavtale. Verken eliteserieklubben eller spilleren ønsker å kommentere saken, men det skal være sannsynlig at Samuelsen blir presentert som Haugesund-spiller tirsdag eller onsdag.

21-åringens kontrakt med West Ham løper til sommeren 2020. Samuelsen som kommer fra Haugesund har aldri spilt seniorfotball for et norsk klubblag. Han spilte imidlertid tre A-landskamper for Norge i 2016.

