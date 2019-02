Zuccarello scoret to i NHL-thriller

NTB Sport

For etter at Rangers hadde utlignet til 3-3 ved Ryan Strome 18 minutter ut i midtperioden, etter å ha ligget under 1-3, lakk gjestene fra New York som en sil defensivt de første ti minuttene av 3. periode.

Først satte Kris Letang inn 4-3 etter drøye fire minutter. Så økte Jevgenij Malkin til 5-3 i underkant av to minutter senere. Samme mann satte kort tid etter inn 6-3 og gjorde oppgaven for Rangers ganske umulig.

New York Rangers reduserte to ganger de siste fem minuttene, men de gulkledde fra Pittsburgh holdt unna i sluttsekundene.

Likevel var det gledelig, sett med norske øyne, at Zuccarello spilte en god kamp og scoret to mål. 1-1-scoringen med 40 sekunder igjen av den første perioden kom i overtallsspill. Nordmannen skjøt pucken hardt inn foran keeper, og pucken traff en uheldig Teddy Blueger, som styre pucken i mål.

Etter to Penguins-scoringer i den andre perioden reduserte Zuccarello, som har blitt heftig koblet bort de siste månedene. Mika Zibanejad skjøt på mål, Casey DeSmith i Penguins-buret vartet opp med en fantomredning, men på returen pirket den norske 31-åringen inn 2-3.

Det var bare tredje gang denne sesongen at Zuccarello scoret minst to i en kamp. Han fikk mest tid på isen av samtlige Rangers-spillere med 26 minutter og 34 sekunder, og målene søndag gjør at han har notert seg for målpoeng (enten mål eller målgivende) i elleve kamper på rad.

Likevel holdt det ikke for Rangers, som tapte sin femte kamp på de siste åtte forsøkene. De ligger nå på 12.-plass i Eastern Conference, hele 34 poeng bak den soleklare lederen Tampa Bay Lightning.

