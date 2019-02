NTB Sport

– Jeg er stolt og rørt og hadde alle følelser på en gang, sa en lykkelig Vilde Nilsen.

Løperen fra Kvaløysletta slo ukrainske Ljudmila Lijasjenko med 10 sekunder. Hun krysset mållinjen uten å være klar over at det var et gulløp. Hun hadde noen tekniske feil underveis og gledestårene rant da det ble klart at det ble gull.

Det var dessuten dårlig med mellomtider underveis og visste ikke hvor godt hun lå an. Mandag kveld er det sprint på programmet. Det er kanskje hennes beste øvelse.

