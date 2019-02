United nedkjempet Chelsea, Wolves neste for Solskjær i FA-cupen

NTB Sport

Med hver sin heading gjorde Ander Herrera og Paul Pogba målene før pause i flomlyset på Stamford Bridge, som tradisjonelt har vært en marerittarena for United. Mandagens seier er rødtrøyenes første borte mot Chelsea på ti kamper. Forrige triumf kom i oktober 2012.

Slikt blir langt merke til i Solskjær-diskusjonen. Mange har lurt på hvordan Manchester United ville respondere på sitt første tap under kristiansunderen, og i London kom storklubben med et ettertrykkelig svar. 0-2-smellen mot Paris Saint-Germain i mesterligaen ble fulgt opp med avansement til FA-cupkvartfinale mot Wolverhampton, som spilles på Molineux i midten av mars.

Solskjærs utvalgte var ikke det førende laget i London, men så hvassest ut da de stormet i angrep. Det skulle også vise seg i målprotokollen. Etter en halvtime kunne Herrera ved bakerste stolpe stange inn et presist Pogba-innlegg. Scoringen kom etter en flott United-angrep.

Uredd

Chelsea trillet som vanlig mye ball, men spilte altfor tregt til å skape uro for Manchester United-forsvaret. Like før pause fikk vertene nok et tilbakeslag, og igjen var det et hodemål som ga jubel for de godt over 5000 tilreisende på bortetribunen.

På en ball fra Marcus Rashford stupte Pogba inn Uniteds 2-0-scoring forbi Kepa. Den franske midtbanekjempen kastet seg uredd ned mellom Chelsea-stopperne César Azpilicueta og Antonio Rüdiger. Det skal sies at keeperspillet var svært lite imponerende.

United ble trykket mer bakover i annen omgang, men Chelsea greide aldri å finne en vei tilbake og tenne håpet om en kvartfinalebillett. Nysigneringen Gonzalo Higuaín fikk fryktelige forhold på topp for hjemmelaget, og det hjalp heller ikke å få inn Willian etter en drøy time.

På eget gress noterte Chelsea kun to avslutninger på mål, og begge kom før det første kvarteret var spilt.

Revansj

Med seieren fikk United revansjert fjorårets finaletap i FA-cupen. Den gang ble Eden Hazard matchvinner for Chelsea fra straffemerket.

Solskjær har ledet Manchester United til 11 seirer på 13 kamper. For managerkollega Maurizio Sarri øker derimot presset for hver dag som går. Italieneren har ledet Chelsea til flere svake resultater den siste tiden. Nylig ble det 0-6-slakt borte mot serieleder Manchester City.

Sistnevnte skal Chelsea møte igjen i søndagens ligacupfinale på Wembley. Nok en ydmykelse der kan bli skjebnesvangert for Sarri.

United har for øvrig hatt en perfekt rekke i London under Solskjærs ledelse. Siden han tok over manageransvaret i desember har laget vunnet alle sine fire kamper i hovedstaden. Før mandagens seier ble Tottenham (1-0), Arsenal (3-1) og Fulham (3-0) slått i tur og orden.

(©NTB)