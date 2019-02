Smertefri Nilsson meldes VM-klar: – Hun har ikke fått noe tilbakeslag

NTB Sport

Ifølge den svenske landslagssjefen Rikard Grip har Nilsson i det siste kunnet trene uten problemer. Hun pådro seg en muskelbrist i låret i verdenscupsprinten i Otepää i januar.

– Akkurat nå finnes det ikke noe som tilsier at hun ikke kommer til start torsdag, sa Grip til Expressen mandag formiddag.

Noen timer senere gikk den svenske landslagslegen Magnus Oscarsson enda lenger og bekreftet at Nilsson er klar til torsdagens VM-start.

– Hun har ikke fått noe tilbakeslag, sier Oscarsson til Aftonbladet.

Tar et løp om gangen

Søndag belastet Nilsson låret maksimalt. Det gjorde hun uten tegn på trøbbel.

– Hun hadde en belastning så hard som det er mulig å ha under en skitrening. Vi har ikke definert det som en test, men det er et steg i progresjonen, forteller Oscarsson.

Han mener det er en fordel at VM-sprinten går i fri teknikk.

– Det er mindre belastning for baksiden (av låret) i skøyting enn i klassisk stil.

Det er ikke klart om Nilsson går andre øvelser enn sprinten under mesterskapet i Seefeld.

– Vi har ikke pratet så langt. Det blir å ta et løp og en dag om gangen, sier Oscarsson.

Skjørt tre

De første rapportene om Nilsson-skaden gikk ut på at den var så alvorlig at hun lå an til å gå glipp av VM. Men de siste beskjedene har vært mer lovende, og hun kommer etter alle solemerker til å stille på startstreken torsdag.

– Det ser virkelig bra akkurat nå, men vi skal være ydmyke. Det er et skjørt tre vi balanserer på, sa Grip mandag formiddag.

Stina Nilsson var i strålende form foran rennet i Estland, og hun hadde fire strake verdenscupseirer i sprint. Nå er spørsmålet om skaden har satt henne tilbake ettersom hun ikke har fått trent som planlagt før nylig.

Maiken Caspersen Falla er tittelforsvarer på kvinnenes VM-sprint i fri teknikk. Det var nettopp Falla som vant rennet i Otepää etter at Nilsson forsvant i semifinalen.

