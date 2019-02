Saudi-Arabias kronprins avviser United-oppkjøp

NTB Sport

Ryktene om et saudiarabisk oppkjøp har svirret siden tabloidavisen The Sun i oktober skrev om et planlagt møte mellom kronprinsen og United-medeier Avram Glazer.

Da ble det påstått at Salman ønsker å kjøpe hele klubben, men at det er mer sannsynlig at han kjøper en andel i United for 33 milliarder kroner.

– Rapportene som hevder at kronprins Mohammed bin Salman planlegger å kjøpe Manchester United er fullstendig falske, skriver Saudi-Arabias medieminister Turki Al-Shabanah på Twitter.

Han bekrefter samtidig at det har vært dialog mellom Saudi-Arabia og den britiske storklubben.

– Manchester United har holdt et møte med PIF Saudi (nasjonalt investeringsfond) for å diskutere sponsormuligheter. Ingen avtale er blitt inngått, opplyser Al-Shabanah.

Glazer-familien kjøpte Manchester United for om lag 8,9 milliarder kroner i 2005. Da The Sun skrev om den påståtte interessen fra Saudi-Arabia, steg Uniteds aksjeverdi umiddelbart med fem prosent.

