Tønseth sprakk, Bolsjunov med skremmeskudd i generalprøven

Bolsjunov gikk et glimrende renn søndag, og vant soleklart foran Iivo Niskanen. Finnen var hele 43,7 sekunder bak vinneren. Beste norske ble Martin Løwstrøm Nyenget. Han ble nummer sju, 1.22,7 bak vinneren.

Hans Christer Holund kom på plassen bak, fem sekunder bak lagkameraten. På plassen bak der igjen var Vebjørn Turtveit.

– Hva skal man si? Han er god, sa Hans Christer Holund til NRK om vinneren.

På sprinten lørdag forsvant russeren ut av kvartfinalen på sprinten etter et fall. Søndag slo han grusomt tilbake. 22-åringen har vist glimrende form denne sesongen, og er nummer to i verdenscupen sammenlagt, kun med Johannes Høsflot Klæbo foran seg. I VM kan russeren bli en tøff nøtt på flere distanser.

Didrik Tønseth anses som et av Norges klart sterkeste kort på 15 kilometer klassisk i VM. Han fikk et tungt løp i Italia. Han var sjanseløs på pallen og tapte mye tid i den andre halvdelen av løpet. Tønseth ble til slutt nummer 18, nesten to minutter bak Bolsjunov.

– Det var en dårlig dag, oppsummerte Tønseth til NRK.

Matthias Rundgreen ble nummer 14, Daniel Stock 20 og Mattis Stenshagen 21.

