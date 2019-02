Real Madrid gikk på pinlig hjemmetap

NTB Sport

Det så ut til at Real Madrid skulle svare Barcelonas seier lørdag da Casemiro sendte vertene i ledelsen. Men mål av gjestenes Cristhian Stuani og Portu sørget for en nitrist dag for de hvite fra hovedstaden.

Nå er avstanden opp til serieleder på Barcelona på hele ni poeng, etter at Real Madrid den siste tiden hadde begynt å kutte inn på erkerivalens forsprang. Atlético Madrid er to poeng foran byrivalen etter søndagens resultat.

På overtid ble vondt til verre for Real da Sergio Ramos ble utvist etter sitt annet gule kort.

Nå venter Levante på bortebane for Real Madrid, før det blir to møter mot erkerival Barcelona. Først i cupen, der de hvite har et godt utgangspunkt etter 1-1 på Camp Nou. Deretter i serien, en kamp hovedstadslaget trolig må vinne om de ønsker å beholde gulldrømmen i live.

Girona klatrer opp på 15.-plass med den overraskende seieren. Avstanden ned til nedrykk er på fire poeng.

