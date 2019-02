Lundby til VM med en stor dose selvtillit etter suveren seier i Oberstdorf

NTB Sport

Maren Lundby har fjerdeplassen fra Lahti for to år siden som sin beste individuelle prestasjon i et VM. Nå må hun finne seg i være den store favoritten til å ta hjem gullet i kvinnenes individuelle renn. Søndag tok hun sesongens niende seier.

Hun slo til med 135 og 135,5 meter i Oberstdorf søndag. Hun vant med 9,4 poeng foran tyske Juliane Seyfarth.

135 meter i første hoppet var to meter drøyere enn Lundbys egen bakkerekord fra fredag. Seyfarth hoppet 132 meter i 1. omgang, men slo til med å tangere den ferske bakkerekorden til Lundby i finalen.

Det satte et viss press på den norske hoppesset. Lundby holdt hodet kaldt og under dårligere forhold forbedret hun bakkekorden med en halv meter.

– Det bl en stor dag og hadde noen virkelig solide hopp. Nå ser jeg fram til Seefeld og håper å være like god form som jeg har vært her i bakken, sa Lundby til FIS.

Tyske Katharine Althaus, som er nærmeste konkurrent i verdenscupsammendraget, var nummer tre etter 1. omgang, men i finalen måtte hun se Sara Takanashi klatre forbi.

Silje Opseth leverte sin beste plassering i verdenscupen med sjuendeplassen lørdag. Søndag landet hun på 123 og 124 meter i sine to hopp. Hun endte til slutt på 10.-plass.

Anna Odine Strøm har vært nest best av de norske hopperne tidligere i sesongen, men denne gangen måtte hun se Opseth foran seg. Med 119 og 115,5 meter i sine to hopp tok hun 14.-plassen.

Ingebjørg Saglien Bråten hoppet 100,5 meter og det holdt til 35.-plassen og ingen finale. Det skal likevel mye til om hun ikke blir den fjerde hopperen på det norske VM-laget.

