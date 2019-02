Kjempenedtur for Kristoffersen, Hirscher vant suverent slalåmgull

NTB Sport

Marcel Hirscher hadde full kontroll i søndagens VM-slalåm i Åre. Østerrikeren tok gull, 65 hundredeler foran landsmannen Michael Matt, mens Marco Schwarz sørget for tre østerrikere på pallen.

For Henrik Kristoffersen ble ikke søndagens avslutningsøvelse som han hadde sett for seg. 24-åringen lå på sjetteplass etter den første omgangen. Gullet var kjørt, men nordmannen var bare 48 hundredeler bak bronsemedaljen, noe han mente var mulig å hente.

Men nordmannen fikk det ikke til å stemme heller i den andre omgangen, kjørte inn til tredjeplass og ble til slutt nummer åtte, 36 hundredeler bak medalje.

Nordmannen, som vant gull i storslalåm fredag, forsto lite av hvorfor han var så langt bak etter én omgang.

– Jeg vet ikke helt for å være helt ærlig. Jeg synes jeg kjører ok og prøvde å gi gass. Det føltes som det var litt dårlig tempo. Jeg er litt overrasket at jeg er så langt bak, sa en litt rådvill Kristoffersen til NTB tidligere på dagen.

Sebastian Foss Solevåg ble nest beste nordmann med 12.-plass, Jonathan Nordbotten ble nummer 23, mens Leif-Kristian Nestvold-Haugen hadde en stor feil i finalen og endte langt bak.

