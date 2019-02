Hirscher med knallomgang, Kristoffersen langt bak

NTB Sport

Henrik Kristoffersen, den ferske verdensmesteren i storslalåm, var annenmann utfor. Han synes å kjøre en solid omgang, og han var nesten halvsekundet raskere enn franske kometen Noel Clement.

Det var en tydelig revansjesugen Marcel Hirscher som stilte på start for å forsvare VM-gullet fra St. Moritz for to år siden. Han nærmeste danset ned løypa tettere på portene enn de to foran. Han økte hele tiden avstanden til Kristoffersen, og i mål var han svimlende 1,70 sekunder foran. Avstanden opp til bronsemedaljen er på 48 hundredeler for nordmannen.

– Jeg vet ikke helt for å være helt ærlig. Jeg synes jeg kjører ok og prøvde å gi gass. Det føltes som det var litt dårlig tempo. Jeg er litt overrasket at jeg er så langt bak, svarte en litt rådvill Kristoffersen til NTB.

– Hva med mulighetene i finalen?

– Det er 0,48 sekunder opp til Schwarz så det er mulig med en bra omgang, sa Kristoffersen.

Fransk-norske Alexis Pinturault har også vist solid slalåmform. Han matchet Hirscher nedover og var bare 6/100 bak på nest siste mellomtid. I mål skilte det likevel 0,56 sekunder.

Østerrikske Marco Schwarz kjørte ned til tredjeplass etter, men er 1,22 sekunder bak landsmannen. Kristoffersen har også to andre østerrikere foran seg på resultatlisten.

Sebastian Foss Solevåg fikk aldri opp tempoet helt og endte 2,72 sekunder bak teten.

Leif Kristian Nestvold-Haugen var 3,02 sekunder bak, mens den siste nordmannen utfor, Jonathan Nordbotten, var ytterligere ett sekund langsommere.

