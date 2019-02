Rosenborg valset over Sundsvall

NTB Sport

Det var aldri tvil om hvor seieren skulle ende da Rosenborg og Sundsvall braket sammen i lørdagens treningskamp i Abrahallen.

Allerede etter 12 minutter ledet RBK 3-0 etter scoringer av Even Hovland, Pål André Helland og Alexander Søderlund. 4-0 var et faktum da David Akintola stanget inn sitt første Rosenborg-mål fra kloss hold.

Linus Hallenius reduserte like før pause, men det hjalp så lite. Foran 420 tilskuere fastsatte Samuel Adegbenro sluttresultatet til 5-1. Det var Hornelands første seier som Rosenborg-trener, etter to tap i treningsturneringen Atlantic Cup tidligere i måneden (0-2 for AGF og 2-3 for Slavia Praha).

Tidligere lørdag vant Stabæk 2-1 over Strømmen, mens Kristiansund slo Ranheim 3-2.

(©NTB)