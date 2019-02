Over 3000 møtte opp i Salas begravelse

NTB Sport

Sala mistet livet da småflyet, som skulle ta ham til Wales etter overgangen fra Nantes til Cardiff, styrtet i Den engelske kanal. Forrige uke ble vraket lokalisert og spillerens kropp hentet ut.

Flere hadde reist langveisfra for å delta i lørdagens begravelse i Salas hjembygd Progreso. Mer enn 3000 møtte opp.

Cardiffs manager Neil Warnock og klubbdirektør Ken Choo var blant deltakerne.

– Det var viktig for oss å komme og vise respekt for familien, sa Warnock til nyhetsbyrået AFP.

Dødsulykken skjedde to dager etter argentineren signerte for Premier League-klubben. Sala ble 28 år gammel.

– Folk sier til meg at «han aldri spilte for deg», men han var min spiller. Jeg signerte ham. Vi hadde to eller tre samtaler, og han fortalte meg at han skulle score målene som holdt Cardiff i Premier League, sa Warnock.

Etter minneseremonien ble Salas kropp kremert.

