Opptur for Reitan i Australia

Med en ny 65-runde endte han til slutt på annenplass i grunnspillet med 207 slag. Han er dermed annenseedet før det skal avgjøres med utslagskamper søndag.

– Jeg slo ballen veldig fint og senket noen veldige viktige putter. Så jeg er ekstremt fornøyd med hvordan dagen har vært, sier Reitan til NRK.

Reitan fikk en strålende start på turneringen torsdag. Da var han i delt ledelse med 65 slag. Fredag ble det tyngre. Med blant annet en trippelbogey, så det ut som nordmannen hadde spilt seg ut av tetkampen. Lørdag viste han nok en gang klasse.

Reitan endte til slutt på ni under par. Best var Per Langford, ett slag foran nordmannen.

