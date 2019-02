Christiansens 19 treff holdt ikke til ny USA-seier, Thingnes Bø sprakk igjen

NTB Sport

Geilo-løperen skjøt spesielt sterkt på stående skyting. Der plaffet han totalt ned ti av ti blinker. I mål ble han nummer to, slått med 25,9 sekunder av franske Quentin Fillon Maillet. Christiansens bom på andre skyting ble til slutt skjebnesvanger.

Dagen før vant han sprinten i Soldier Hollow med feilfri skyting. Det var Christiansens første triumf i verdenscupen.

– Jeg føler at jeg ikke er i posisjon til å være skuffet over en andreplass. Jeg gjorde et veldig bra løp, men det var en franskmann som ødela festen. Det er vi vant til, sa Christiansen til NRK.

Fillon Maillet fikk 20 av 20 treff på veien mot lørdagens jaktstarttriumf.

Skytetrøbbel

Thingnes Bø var ute etter å revansjere fredagens sprekk. Da bommet stryningen hele fire ganger på siste skyting, og lørdag fortsatte problemene på stående. Alle hans fem bomskudd kom på de to siste skytingene.

Han var i mål på fjerdeplass. Opp til vinnertiden skilte det 1.37,7 minutter, og det var også et godt stykke opp til Simon Desthieux på den siste pallplassen.

Halvveis så det lovende ut for Thingnes Bø. Han startet rennet 42 sekunder bak Christiansen, men tok kjapt innpå teten. På liggende skyting gjorde han ingen feil og var 5,5 sekunder bak tyske Erik Lesser etter to standplassvisitter.

Rekordjakt på vent

Men på stående skyting ble det igjen skivebom for seiersvante Thingnes Bø, som med triumf lørdag ville slått Ole Einar Bjørndalens personlige rekord for antall verdenscupseirer i løpet av en og samme sesong. Nå blir han inntil videre værende på sine tolv.

25-åringen er to seirer unna å tangere Martin Fourcades rekord fra 2016/17-sesongen.

Thingnes Bøs skytetrøbbel på stående har plutselig dukket opp rett før VM i Östersund. Lørdagens individuelle renn var det siste før mesterskapet starter. På herresiden er første VM-øvelse sprinten 9. mars.

Johannes Dale ble tredje best av de norske. Han bommet tre ganger og var i mål på 11.-plass. Deretter fulgte Henrik L'Abée-Lund som nummer 20 etter seks bom, mens Erlend Bjøntegaard tok 23.-plassen. Sistnevnte bommet også seks ganger.

(©NTB)