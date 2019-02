Thingnes Bø kollapset fullstendig, Sjåstad Christiansen sikret norsk sprintseier i USA

NTB Sport

Triumfen var Christiansens første seier i verdenscupen. Han hadde fra før en tredje- og en annenplass. Med prikkfri skyting og imponerende fart i sporet var det ingen som kunne matche 26-åringen i Soldier Hollow i Utah. Han gikk i mål 1,3 sekunder foran franske Simon Desthieux.

Franske Fabien Claude på siste startnummer skapte spenning. Han lå lenge jevnt med Christiansen, men da han bommet på stående var den norske seieren et faktum. Tyske Roman Rees ble nummer tre.

Vetle Sjåstad Christiansen gråt av glede da han ble intervjuet av NRK etter løpet.

– Det var helt sykt hardt, og jeg trodde jeg ikke kom til å klare det. Jeg er målløs, rett og slett, sa han til kanalen.

Thingnes Bø-kollaps

Den soleklare verdenscuplederen Johannes Thingnes Bø startet forrykende og gikk ut i et ekstremt høyt tempo. Med fullt hus på liggende skyting gikk han ut i ledelsen hele 16,7 sekunder foran Benedikt Doll. Han fortsatte å øke i sporet, og det så ut til at 25-åringen var på vei mot en ny maktdemonstrasjon, men på siste skyting gikk det fullstendig galt.

Thingnes Bø bommet på sine fire første skudd, og til slutt var han over 40 sekunder bak teten på femteplass. Det er likevel ikke et umulig utgangspunkt før lørdagens jaktstart.

– Jeg synes at jeg er uheldig, jeg skjønte ikke så mye da jeg bommet skudd på skudd der. Det var så klart skuffende, men jeg følte jeg var bedre enn det resultatet ble, sa Thingnes Bø til NRK.

25-åringen har vært i kjempeform denne sesongen. Forrige helg gikk han inn til sesongens 12. seier i verdenscupen. Dermed tangerte han Ole Einar Bjørndalens norske rekord i antall seirer i en verdenscupsesong. Han er to bak Martin Fourcades rekord fra 2016/17-sesongen, men klarte altså ikke å ta inn på den fredag.

Dale imponerte

Oppløftende var fredagens sprint også for 21 år gamle Johannes Dale. Han ble nummer ti. Dale var på vei mot et kjempeløp, men to bom på stående skyting gjorde at han ikke kunne kjempe om de gjeveste plasseringene.

Henrik L'Abée-Lund ble nummer 21, nesten et og et halvt minutt bak vinneren. Erlend Bjøntegaard kom på 27.-plass.

