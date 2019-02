Pilene peker oppover for Windingstad

NTB Sport

– Det var bra skikjøring av oss alle i dag, og det var en god opplevelse. Aksel (Lund Svindal) sa at det føles litt som hjemmebane å kjøre her i Åre. Jeg er halvt svensk, så jeg er virkelig på hjemmebane. Mange i familien som aldri er med på renn er her. Jeg er veldig fornøyd, så jeg tipper de er ganske fornøyd også, sa han etter rennet.

Han kjørte seg opp en plassering med sjette beste omgangstid i finaleomgangen.

– Jeg prøvde det jeg kunne, men det var noen tulleting som gjorde at jeg ikke var de fem tidelene raskere og ble nummer fem i stedet. Likevel var dette bra. Jeg fikk med meg noen FIS-poeng og kommer høyere opp på rankingen. Det går en vei nå, den positive, sa han.

Han så Leif Kristian Nestvold-Haugen kjøre inn til det som ble 7.-plass før Henrik Kristoffersen ordnet norsk gull.

– Henrik kjørte dritbra, og jeg og Leif viste, selv med feilene vi gjorde i første omgang, at vi kjører skikkelig fort for tiden. Vi er på vei et sted, sa han.

