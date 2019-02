Mujcic fra norsk 3. divisjon til europeisk mesterlag

NTB Sport

– Jeg kan ikke tenke meg at noe sånt har skjedd før. Han går til A-stallen i et godt lag, sier breddefotballekspert Jørgen Tjærnås til Aftenposten.

Det var BA som først omtalte saken. Svensken med bosnisk bakgrunn fikk nylig tilbud om å være med Olimpija Ljubljana på treningsleir i Tyrkia. Etter et vellykket treningsopphold kjøpte klubben ham fra Lysekloster.

– Det var overraskende at de ville ha meg med på leiren, men jeg fikk vist hvordan jeg er. Det er gøy at de ville hente meg, sier Mujcic til Aftenposten.

Hans nye klubb vant både serie og cup i Slovenia forrige sesong og tok seg til siste runde i europaligakvalifiseringen.

– Det er både positive og negative sider ved dette. Det er kjipt å forlate Lysekloster, som har vært som et andre hjem for meg. Samtidig er det en stor mulighet og et stort steg for meg, sier Mujcic.

Denne sesongen er Olimpija på 2.-plass i serien, ni poeng bak lederlaget Maribor. Mujcic har fått kontrakt ut sesongen, altså til sommeren.

Mujcic beskrives av Lysekloster-trener Ruben Hetlevik som en spillende midtstopper med fysikk og spesielt gode ferdigheter med ballen, som kan slå 70-meterspasninger med begge bein. Toppfotball blir ikke nytt for ham. Han har kamper i Allsvenskan for GAIS.

