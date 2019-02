Kristoffersen på gulljakt, nummer tre etter 1. omgang

NTB Sport

Presset inn mellom Pinturault og Kristoffersen ligger storfavoritten Marcel Hirscher. Østerrikeren er 0,10 sekunder bak teten og åtte hundredels sekund foran Norges medaljehåp.

Kristoffersen satte utfor med startnummer én og gjorde ingen grove feil underveis. Det gjorde heller ikke lederen Pinturault. Franskmannen med norsk mor var raskere enn Kristoffersen på toppen, men tapte litt midtveis før han økte igjen inn mot mål.

– Jeg skulle heller vært 18 hundredeler foran enn 18 hundredeler bak, men 18 hundredeler er ikke mye. Det er greit, sa Kristoffersen.

Kristoffersen har kun én verdenscupseier i storslalåm i karrieren og var klar på hva han var minst fornøyd med. Det var liten tvil om hvor han tapte mest tid mål mot lederen.

Het

– Det var litt løsere snø på de fem-seks første portene, og jeg var nok litt for het på grøten der. Der la jeg igjen 17 av de 18 hundredelene. Men det var mye bra kjøring, og noe kan bli bedre, sa Kristoffersen i pressesonen etter omgangen.

Hirscher kjørte som vanlig stødig, og det virket ikke som han var veldig plaget av forkjølelsen som har holdt ham unna rampelyset i Åre så langt i mesterskapet. Til tross for snørr, sår hals, hoste og øreverk gikk det godt unna.

Pinturault ble verdensmester i kombinasjonen tidligere i mesterskapet. Hirscher er regjerende mester i disiplinen fra St. Moritz for to år siden.

Grov

Leif Kristian Nestvold-Haugen gjorde en grov bom underveis og ble hektet av med 1,38 sekunder. Han tapte rundt sekundet på feilen og lå plassert som nummer ti foran 2. omgang etter at 25 løpere hadde kjørt.

– Jeg laget i hvert fall litt underholdning, og kanskje litt for mye. Det er fint at hurtigheten er der. Farten var bra. Jeg er fornøyd med at jeg ikke tapte mer enn jeg gjorde. Det er ikke noe drømmeutgangspunkt, men jeg skal gi det en fair sjanse, sa Nestvold-Haugen.

Rasmus Windingstad kjørte ned til 14.-plass fra startnummer 25, 1,67 bak Pinturault.

Nestvold-Haugen tok bronse i storslalåm i VM i St. Moritz for to år siden.

Alexander Aamodt Kilde kjørte tidlig ut, og 8.-plassen i utfor blir stående som hans beste prestasjon i VM.

2. omgang kjøres senere fredag ettermiddag.

(©NTB)