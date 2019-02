Glimt herjet med Strømsgodset, Molde vant med ti mann

NTB Sport

Fem forskjellige Glimt-spillere tegnet seg på scoringslista i løpet av kampen i LSK-hallen. Det første målet kom allerede i 5. minutt etter at Halldor Stenevik handset i eget felt. Patrick Berg satte straffen i mål.

Vegard Leikvoll Moberg og Morten Konradsen scoret også før pause, og bodøværingenes målfest i Lillestrøm fortsatte etter sidebytte. 64 minutter var spilt da Ulrik Saltnes satte inn 4-0. Åtte minutter før slutt hamret Runar Hauge inn 5-0 med et langskudd oppe i vinkelen.

Treningskampen var Bodø/Glimts fjerde i oppkjøringen til eliteseriesesongen. Fra før er det blitt 7-0 over Junkeren, 9-0 over Mjølner og 3-0 over Tromsdalen. Godset spilte treningskamp i LSK-hallen for tredje fredag på rad.

Molde vant prestisjeduellen mot Aalesund 2-0 på bortebane. Leke James skaffet og omsatte straffesparket som ga ledelse mot gamleklubben allerede etter to minutter. AaFK øynet sjansen til å slå tilbake da Fredrik Aursnes fikk sitt annet gule kort og ble utvist etter en drøy time, men det var Molde som med ti mann økte til 2-0 da Eirik Hestad satte inn en keeperretur.

Sarpsborg 08 spilte to treningskamper fredag. Først vendte laget til 3-1-seier mot Flora Tallinn med mål av Jørgen Strand Larsen (2) og Kristoffer Larsen. Noen timer senere ble det 0-2-tap for Ull/Kisa, som fikk sine mål ved Ole Andreas Nesset og Sander Forø.

Tromsø slo Alta 3-0 med scoringer av Daniel Berntsen og Mikael Ingebrigtsen (2).

