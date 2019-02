Glimt herjet med Strømsgodset

NTB Sport

Fem forskjellige Glimt-spillere tegnet seg på scoringslista i løpet av kampen. Det første målet kom allerede i det femte minuttet etter at Halldor Stenevik handset i eget felt. Patrick Berg satte straffen kontrollert i mål.

Vegard Leikvoll Moberg og Morten Konradsen scoret også før pause. Og bodøværingenes målfest i Lillestrøm fortsatte etter sidebytte.

64 minutter var spilt da Ulrik Saltnes satte inn 4-0. Åtte minutter før slutt hamret Runar Hauge inn 5-0 med et langskudd oppe i vinkelen.

Treningskampen var Bodø/Glimts fjerde i oppkjøringen til eliteseriesesongen. Fra før er det blitt 7-0 over Junkeren, 9-0 over Mjølner og 3-0 over Tromsdalen.

Godset spilte treningskamp i LSK-hallen for tredje fredag på rad. De siste ukene har drammenslaget slått Grorud 2-0 og HamKam 3-1.

