Bach fikk forsikringer fra Nord-Korea om at det ryddes opp i dopingfloken

Verdens antidopingbyrå utestengte torsdag Nord-Koreas nasjonale antidopingorgan fordi det ikke har overholdt WADA-koden i sitt testprogram og heller ikke ryddet opp innen fristen.

Utestengelsen kan få store konsekvenser for planene om å mønstre felles koreanske lag i enkelte idretter i Tokyo-OL neste år, og for de enda viktigere planene om å søke sommerlekene i 2032 sammen.

Både idrettsledere og politiske ledere fra de to landene var i Lausanne fredag for å diskutere planene med IOC-ledelsen, men dopingsaken kastet skygger over møtet. Utelukkelsen av Nord-Koreas antidopingmyndighet betyr at dopingprøver i landet inntil videre skal utføres av Kinas antidopingbyrå, på Nord-Koreas bekostning.

Bach sa at den høyeststående nordkoreanske representanten på møtet, idrettsminister Kim Il-guk, «uttrykte myndighetenes fulle forpliktelse til å ordne opp i situasjonen snarest mulig».

Kim sto ved siden av Bach da han sa det, men han ga ingen egen kommentar.

IOC mottok de to landenes ønske om å delta med felles lag i OL-kvalifiseringen i flere idretter. Det gjelder basketball for kvinner, landhockey for kvinner, blandet lagkonkurranse i judo og roing både for menn og kvinner, båtklasser med minst fire roere.

I den grad lagene kvalifiserer seg vil de også delta i Tokyo-OL som felles koreanske lag. Det kan bli aktuelt å utvide samarbeidet til flere idretter.

Landene uttrykte også sin «hensikt og vilje», som Bach uttrykte det, til å søke sommer-OL i 2032 sammen. Seoul er allerede utpekt som Sør-Koreas kandidatby, mens Pyongyang trolig blir Nord-Koreas.

– Selv om kandidatprosessen ennå ikke har startet, ønsker IOC initiativet velkommen og er rede til å assistere de to landene i å utvikle konseptet videre, heter det på IOCs nettsted.

