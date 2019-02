– På tide, sa Henrik Kristoffersen etter VM-gullet i storslalåm

NTB Sport

Alexis Pinturault fra Frankrike ledet etter første omgang, men han måtte nøye seg med bronse. Hirscher var slått med 0,20 sekund og Pinturault med 0,42.

– Jeg tenker at dette var på tide, helt klart. Når du har tre fjerdeplasser på rad i VM, slått med 2, 5 og 11 hundredeler, ikke har vunnet renn på over ett år og ikke vunnet i storslalåm siden Meribel i 2015, og har jobbet så hardt i alle år mot mye odds, så lykkes det endelig, sa han til norske journalister i Åre.

– Jeg vil rette en stor takk til dem som står meg nærmest, for uten dem ville det ikke vært mulig.

Han måtte utdype hva han mente med «mot mye odds».

– Noen har mer å rutte med i alpinverden enn vi har, det sier seg selv.

Da han ble bedt om å beskrive gullomgangen, var det feilene han trakk fram.

– Jeg er skikkelig irritert over at jeg var for dårlig i trøkket i femte port. Der tapte jeg litt tid, og det irriterer meg, akkurat som det gjør at jeg ikke var smartere på toppen i første omgang, sa han.

– Ting kan alltid bli bedre. Kjetil André Aamodt ristet på hodet hver gang han kom i mål uansett, har jeg lest i boka hans. Det er snakk om vinnerkultur.

Leif Kristian Nestvold-Haugen fulgte godt opp med 7.-plass etter tredje beste tid i finaleomgangen, mens Rasmus Windingstad endte på 13.-plass.

Startet først, endte først

Kristoffersen var aller første utøver i aksjon i rennet, og han noterte en tid som holdt til 3.-plass etter første omgang, 18 hundredeler bak Pinturault og åtte bak tittelforsvarer Hirscher.

– Jeg skulle heller vært 18 hundredeler foran enn 18 hundredeler bak, men 18 hundredeler er ikke mye. Det er greit, sa Kristoffersen.

Som tredje siste startende i finaleomgangen leverte nordmannen meget offensiv og god kjøring og kom i mål til ledelse med hele 0,92 sekunds margin. Allerede da var han sikret medalje, så fikk de to siste startende avgjøre hvilken valør det ble.

Marcel Hirscher tapte sitt forsprang på åtte hundredeler innen 2. mellomtid, og i mål var han to tideler bak. Heller ikke Pinturault hadde noen sjanse mot Kristoffersens kjøring i målhenget, og dermed ble det full norsk jubel i målområdet.

Fra senga til sølv

Hirscher var sengeliggende med influensasymptomer de to siste dagene før rennet, men det hindret ham ikke i å levere en feilfri førsteomgang i jakten på sitt sjuende VM-gull. Mange trodde at han skulle slå til og sikre seieren i finaleomgangen, men for første gang denne sesongen kom han til kort mot Kristoffersen.

– 2.-plass er først blant taperne, men Henrik hadde en flott dag med to store omganger. Han har vært i toppen lenge og var mer enn klar for en VM-tittel, sa Hirscher.

Marco Schwarz fra Østerrike kjørte seg opp fra 16.- til delt 5.-plass med beste omgangstid i finaleomgangen, der forholdene ble stadig vanskeligere. Kristoffersen hadde femte beste tid i finalen, mot 10. beste for Hirscher og 19. beste for Pinturault.

Avsluttet bra

Leif Kristian Nestvold-Haugen gjorde en grov feil i en ellers sterk første omgang og ble hektet av med 1,38 sekunder. Han tapte rundt sekundet på feilen og lå plassert som nummer ti foran 2. omgang.

– Jeg laget i hvert fall litt underholdning, kanskje litt for mye, sa bronsevinneren fra VM i St. Moritz for to år siden. I finaleomgangen klatret han tre plasser.

Rasmus Windingstad leverte to solide omganger og endte på 13.-plass.

– Jeg kjørte bra på ski i dag. Det er min nest beste prestasjon i storslalåm i vinter, sa han.

Alexander Aamodt Kilde kjørte tidlig ut, og 8.-plassen i utfor blir stående som hans beste prestasjon i VM.

