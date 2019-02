Toppserien foreslås redusert fra tolv til ti klubber

NTB Sport

Et utvalg ledet av Karen Espelund har blant annet foreslått at dagens toppserie burde reduseres fra tolv til åtte lag. Dette har styret i NFF endret til ti i sitt forslag, som legges fram på fotballtinget i mars.

– Over år har vi nå økt satsingen på kvinnefotballen, men vi har sakket akterut internasjonalt. Vi var ledende og derfor var det behov for å se på tiltak, sier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

– Det gjelder ikke bare seriestrukturen i seg selv, men en helhetlig pakke som gjelder trenerstruktur og det å frigi spillere til proffdager for å øke kvaliteten på treningene. Seriestrukturen alene løser ikke de utfordringene vi har, men vi må ha et helhetlig perspektiv på tiltakene, sier Svendsen.

– Forventer dere å få igjennom forslagene?

– Det kan bli debatt og diskusjoner rundt dette. Selv om alle vil gjøre norsk kvinnefotball bedre, så er man jo hele tiden seg selv nærmest. Vi har jo hatt forslagene ute på høring, men vi i styret forplikter å fremme et helhetlig forslag. Så er det opp til tinget å bestemme, sier Svendsen, som legger til at det i forslaget også ligger et opplegg om sluttspill i toppserien.

Espelandutvalget, som la fram sin rapport i fjor høst, foreslo også å redusere 1. divisjon fra dagens tolv til ti lag, noe NFF-styret støtter. Dessuten vil man øke antall lag i 2. divisjon fra dagens 68 til 80.

(©NTB)