Nord-Koreas antidopingbyrå fratatt WADA-godkjennelse

NTB Sport

WADA erklærer i en melding på sitt nettsted at Nord-Koreas antidopingkomité er funnet ikke å overholde WADA-koden, og dermed er den i praksis utestengt inntil en rekke betingelser er oppfylt. Alle land som søker olympiske leker plikter å overholde koden og ha WADAs godkjennelse for dette.

Det er meningen at Sør-Korea og Nord-Korea fredag skal informere IOC om sin intensjon om å søke sommer-OL i 2032 sammen. Det skal skje under et møte i Lausanne.

Nå vil WADA-avgjørelsen ganske sikkert bli et hett tema på det møtet.

WADAs uavhengige regeletterlevelseskomité kom i fjor høst til at Nord-Koreas testprogram ikke er i tråd med koden, og WADA-styret ga på sitt møte 20. september nordkoreanerne fire måneders frist til å rette opp manglene og demonstrere at koden blir overholdt.

Dette var ikke gjort ved fristens utløp i januar, og i tråd med vanlig praksis fikk Nord-Koreas antidopingkomité da et varsel med 21 dagers frist til å argumentere for at komiteen ikke bør utestenges. Siden det ikke er kommet noe svar innen fristen, er Nord-Koreas antidopingbyrå nå ute i kulden.

Nord-Korea kan som følge av dette nektes deltakelse i olympiske leker eller andre internasjonale idrettskonkurranser. Det hadde store konsekvenser for russisk idrett da Russlands antidopingbyrå RUSADA i flere år var utestengt. Først i fjor høst ble RUSADA tatt inn i varmen igjen.

Det har vært betydelig tilnærming mellom Nord- og Sør-Korea den siste tiden, etter at forholdet mellom de to statene i årevis har vært iskaldt. Formelt sett er de fortsatt i krig med hverandre etter at koreakrigen fra 1950 til 1953 endte med våpenhvile, men ingen fredsavtale.

Korea har stilt felles lag i flere idrettsmesterskap det siste året, og Seouls borgermester Park Won-soon sa da byen ble utpekt til vertsby i den felles OL-søknaden at et felles OL i nord og sør vil være «det siste steget på veien mot fred».

(©NTB)