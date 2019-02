Mowinckel på medaljeplass, henger med i gullkampen

NTB Sport

Mowinckel gjorde ingen feil fra startnummer én og har kun 37 hundredeler opp til ledende Viktoria Rebensburg fra Tyskland. Slovakiske Petra Vlhová er nummer, 18 hundredeler foran Norges fremste medaljehåp.

– Helt OK. Jeg merket at det var et par steder der jeg mistet trykket og skled vekk fra skiene. På toppen opplevdes det ekstremt tregt å kjøre. Jeg vet ikke om det var den konstante vinden som førte til det, oppsummerte Mowinckel overfor NRK.

Hun hadde raskeste tid fra siste mellomtid og til mål.

Amerikanske Mikaela Shiffrin var på forhånd den store favoritten og er på ingen måte ute av gullkampen. Hun har kun sju hundredeler opp til Mowinckel og 44 hundredeler opp til ledende Rebensburg.

Sparte krefter

Shiffrin innledet VM i Åre med gull i super-G. Siden har hun spart på kreftene for å stå best mulig rustet til rennene i storslalåm og slalåm. Den amerikanske stjernen er favoritt til å ta gullet i begge disipliner.

23-åringen er regjerende verdensmester i slalåm.

Ragnhild Mowinckel har på sin side bronse fra superkombinasjonen i Åre. I utforrennet var hun i svært nær en ny medalje, men måtte nøye seg med femteplass.

Under OL i Pyeongchang i fjor tok Molde-jenta sølvmedaljen i storslalåm.

De øvrige norske løperne lyktes ikke hundre prosent i torsdagens første omgang. Fra startnummer 13 var Kristin Lysdahl slått med så mye som 2,13 sekunder av ledende Rebensburg. Thea Louise Stjernesund og Kristine Gjelsten Hauge ligger 2,06 og 3,34 sekunder bak teten.

Værtrøbbel

Værgudene skapte utfordringer for arrangørene i Åre også torsdag. Sterk vind og regn gjorde det umulig å kjøre storslalåmrennet i den planlagte traseen. Akkurat som i flere av rennene i fartsdisiplinene måtte løypa kortes ned.

Det var også spådd en forverring av forholdene utover dagen. Muligheten for å flytte annen omgang av rennet til fredag, ble lansert som en mulighet.

Så langt synes det imidlertid ikke å være noen fare for at man må ty til den løsningen.

