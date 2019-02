Medaljen glapp for Mowinckel da Vlhová vant

NTB Sport

Mowinckel var etter første omgang 37 hundredeler bak ledende Viktoria Rebensburg fra Tyskland. I den andre omgangen ble hun også passert av storfavoritt Mikaela Shiffrin. Dermed ble det en sur fjerdeplass, til tross for nok en sterk prestasjon. Opp til bronsemedaljen skilte 12 hundredeler.

Gullet gikk til slovakiske Vlhová og sølvet til tyske Rebensburg, mens Mikaela Shiffrin vant bronse.

Vlhová kjørte seg opp fra 2.-plass med tredje beste omgangstid i finaleomgangen. Hun sikret Slovakias aller første VM-gull i alpint.

Skuffet

– Selvfølgelig er jeg litt skuffet, men i dag var jeg ikke god nok, rett og slett. Jeg prøvde, men det ble litt mye feil, sa Mowinckel til NTB etter rennet.

Hun startet svakt i den siste omgangen, men etter et sterkt midtparti lå Mowinckel foran Shiffrin. Amerikaneren var litt for rask i avslutningen og snappet dermed bronsen 12 hundredeler foran den norske 26-åringen, som var et halvt sekund fra gull.

Mowinckel kan likevel se tilbake på et sterkt mesterskap i Sverige. Høydepunktet kom med bronsemedaljen i superkombinasjonen, Norges første VM-medalje på kvinnesiden på 18 år. Mowinckel leverte også et sterkt renn i super-G, der hun lenge var med i medaljekampen.

Thea Louise Stjernesund endte på 18.-plass og Kristin Lysdahl på 20.-plass. Kristine Gjelsten Haugen kjørte ut i finaleomgangen.

– Det var ikke den følelsen jeg ville ha da jeg kom i mål. Nå synes jeg det er kjipt å dra hjem, for jeg ville gjerne vært igjen og gjort noe med det, sa Stjernesund etterpå.

Tøffe forhold

Værgudene skapte utfordringer for arrangørene i Åre også torsdag. Sterk vind og regn gjorde det umulig å kjøre storslalåmrennet i den planlagte traseen. Akkurat som i flere av rennene i fartsdisiplinene måtte løypa kortes ned.

Det var også spådd en forverring av forholdene utover dagen. Muligheten for å flytte annen omgang av rennet til fredag, ble lansert som en mulighet. Den andre omgangen ble riktignok flyttet, men bare 15 minutter.

