Mannen bak Uniteds eventyr-årgang er død

Harrison ledet ungdomsavdelingen på Old Trafford i en årrekke og har fått æren for å ha utviklet det som er en av internasjonal fotballs aller mest berømte generasjoner.

Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes og brødrene Gary og Phil Neville tilhørte alle gruppen av spillere som Harrison hjalp opp og fram. De ble senere ryggraden i Manchester United-laget som dominerte britisk og internasjonal fotball i mer enn et tiår.

Onsdag sovnet Harrison stille inn med familien rundt seg. Han ble diagnostisert med demens for fire år siden.

Så sent som i fjor var han for syk til å kunne reise til London for å motta en fortjenstmedalje av dronningen.

Mentor

Harrison ble ansatt i Manchester i United i 1981 av daværende manager Ron Atkinson. Mark Hughes og Norman Whiteside ble også store fotballprofiler etter å ha spilt ungdomsfotball under Harrisons ledelse.

– Vi har mistet mentoren vår, treneren vår og mannen som skapte oss. Eric, vi skylder deg alt, skriver Gary Neville på Twitter.

På sin Instagram-konto har David Beckham postet en felles hilsen fra ham selv og resten av lagkameratene i «Class of 92».

– Han så alltid på oss og var alltid tilstede hver gang vi spilte kamp. Jeg kan fortsatt høre han fortelle meg "ingen flere Hollywood-pasninger", skriver Beckham.

Harrison fikk en fremtredende rolle i Manchester United da Sir Alex Ferguson kom inn som trener i 1986. De to jobbet tett sammen.

Ferguson-hyllest

Ferguson nøler ikke med å kalle sin gamle venn «en av de beste trenerne i vår tid».

– Han bygget karakter og besluttsomhet hos de unge spillerne og forberedte dem på framtiden. Han var en lærer, han ga dem en retning å følge, og han gjorde det gjennom sitt eget harde arbeid og oppofrende væremåte, sier han ifølge BBC.

Totalt tilbrakte Harrison 27 år som ansatt på Old Trafford. I tillegg var han assistenttrener for det walisiske landslaget i fire år. Hans tidligere elev Mark Hughes var da landslagssjef.

Som spiller representerte han klubbene Halifax, Hartlepool, Barrow og Southport.

