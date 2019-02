Kvinnenes storslalåmrenn i VM kortes ned

NTB Sport

VM-arrangørene melder at værsituasjonen gjør at løypa blir kortere, det vil si at starten flyttes nedover i bakken. Samtidig meldes det at planlagt starttidspunkt opprettholdes, altså klokken 14.15.

Det så lovende ut torsdag morgen, men de svenske værgudene slo seg vrange da klokken slo 12.

Da startet regnet startet å øse ned over VM-byen, og både før og etter planlagt rennstart er det meldt stiv kuling og 16 sekundmeter vind. I lufta ligger temperaturen på seks plussgrader. Like før klokken 13.30 ga det verste regnveæret seg, og sola dukket opp.

NTB har snakket med flere som har inspisert løypa, men de tror ikke det er fare for verken utsettelse eller avlysning. Det rapporteres om at det blir utfordrende forhold for alpinistene, men at bakken trolig vil tåle at rennet blir kjørt som planlagt.

Det fikk de delevis rett i, rennet kjøres til oppsatt klokkeslett, men løypa blir altså kortere.

For Norge deltar Ragnhild Mowinckel, Kristin Lysdahl, Thea Louise Stjernesund og Kristine Gjelsten Haugen.

Herrenes storslalåm går samme tid fredag. Da er det også ventet rundt seks plussgrader, men betydelig mindre vind.

