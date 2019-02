Bråten i førersetet om VM-billetten

NTB Sport

Storbakkehopping står på programmet i Tyskland. Rennene er siste test før VM i Seefeld for Maren Lundby og lagvenninnene.

Til mesterskapet i Østerrike sender Norges Skiforbund fire kvinnelige hoppere, all den tid det for første gang skal hoppes lagkonkurranse. Lundby, Anna Odine Strøm og Silje Opseth har hele tiden vært sikre kort i den norske troppen.

Kampen om den siste plassen har stått mellom Ingebjørg Saglien Bråten og Karoline Røstad. Førstnevnte viste klart best form under verdenscuprennene i Ljubno sist helg, til tross for at hun falt i lørdagens renn.

Etnedal-hopperen sto videre over søndagsrennet i Slovenia som følge av at hun følte seg svimmel. Alt tyder likevel på at Bråten har et klart grep om den siste VM-billetten.

Det er varslet at VM-uttaket blir offentliggjort i etterkant av helgens renn i Oberstdorf.

Maren Lundby tror de formsterke tyske jentene Katharina Althaus og Juliane Seyfarth blir konkurrenter å se opp for.

– Dette er en helg jeg har sett fram til lenge. Endelig skal vi tilbake i den store bakken. Med Oberstdorf-jentene Althaus og Seyfarth i storform, tror jeg det kan bli en fantastisk helg med god stemning i bakken, sier Maren Lundby.

– Min målsetting er å fortsatt ha stålkontroll på de tekniske oppgavene mine i bakken. Jeg har ikke hatt noen kjempegode opplevelser med den store bakken i Oberstdorf tidligere, men tror jeg er bedre rustet enn noen gang tidligere til å takle utfordringene som venter i Schattenbergbakken, tilføyer verdenscuplederen.

Bøverbru-jenta har vunnet seks av de sju siste verdenscuprennene. Seiersrekken røk i Ljubno søndag. Da ble Lundby nummer to bak japanske Sara Takanashi.

(©NTB)