Leeds tilbake på tabelltopp

Alexander Tettey og hans lagkamerater gikk til bortekampen mot Preston som serieleder, men kom under allerede i kampens 2. minutt og greide aldri å hente seg inn. Ben Davies, Paul Gallagher og Seán Maguire sørget for at Preston ledet 3-0 før Teemu Pukki satte inn et trøstemål for Norwich rett før slutt.

Pontus Jansson og Jack Harrison scoret målene som ga Leeds seier over Swansea og løftet laget tilbake til førsteplass i jakten på et etterlengtet eliteseriecomeback.

Leeds er ett poeng foran Norwich og fire foran Sheffield United, som slo Middlesbrough 1-0.

Stefan Johansens West Bromwich, som spilte uavgjort mot Nottingham Forest tirsdag, er på fjerdeplass seks poeng bak opprykksplass, men med en kamp mindre spilt enn tettrioen.

