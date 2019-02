Declan Rice vil spille for England

NTB Sport

20-åringen ble født i London, men han kunne spille for Irland på grunn av sine irske besteforeldre. Etter å ha gått gradene på aldersbestemte irske landslag har han rukket å spille tre A-landskamper, men ingen av dem i offisielle turneringer.

Dermed er han ikke «låst» til Irland og vil trolig få ja på sin forespørsel til FIFA. Rice har truffet sitt valg etter at han slo seg inn i West-Ham-laget og har fått fast plass under manager Manuel Pellegrini.

– I ettermiddag ringte jeg både Mick McCarthy (Irlands landslagssjef) og Gareth Southgate (Englands landslagssjef) og informerte dem om min avgjørelse, sier Rice i en lang uttalelse på Twitter.

– Dette har vært en ekstremt vanskelig avgjørelse, og en jeg ikke regnet må å måtte ta. Jeg har like stor respekt og kjærlighet til både England og Irland, og derfor var det ikke opplagt hva jeg ville velge, men jeg fulgte til slutt hjertet og hodet.

Han gjorde det klart at han ikke tar det for gitt at han får noen innkallelse fra Southgate med det første.

McCarthy bekreftet at Rice informerte ham.

– Han ringte meg og sa at han vil prøve seg med England. Jeg ønsket ham lykke til, sa han.

(©NTB)