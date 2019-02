Benzema og Asensio ga Real Madrid heldig seier i Amsterdam

NTB Sport

I det 60. minutt scoret Benzema sitt 60. mesterligamål og ga de tre siste års mesterligavinner en på det tidspunkt svært ufortjent ledelse. Kvarteret senere utlignet Hakim Ziyech.

Det så ut til å skulle gi Ajax uavgjort og holde liv i håpet før returkampen, men tre minutter før full tid kom Dani Carvajal rundt på siden og slo inn til innbytter Asensio, som ved lengste stolpe kunne beine ballen i mål.

– De presset oss høyt og ga oss problemer, men vi gjorde de nødvendige justeringer, sto sammen og tar med oss to bortemål hjem, sa Real Madrid-kaptein Sergio Ramos, som må stå over returkampen etter å ha fått gult kort mot slutten.

Real Madrid har likevel alle kort på hånden i kampen om kvartfinaleplass, men Ajax var det klart beste laget onsdag. Hjemmelaget hadde fortjent å lede til pause, og gjerne med flere mål, men hadde marginene mot seg.

Dagen etter at VAR ble tatt i bruk for første gang i mesterligaen kom den første videoassisterte avgjørelsen, da Ajax' tilsynelatende ledermål ble annullert etter om lag tre minutters videostudier. Det var en riktig avgjørelse for en hårfin offside som dommerne aldri hadde fått med seg uten VAR-hjelp.

Det viste seg at Dusan Tadic var noen centimeter på feil side av motspiller da Nicolás Tagliafico nikket ballen i tomt mål. Fordi han sto i veien for keeper Thibaut Courtois var det korrekt å dømme mot ham.

Verdensklasse

Ajax var klart best i første omgang og hadde to kjempesjanser til å ta ledelsen også før det annullerte målet. Hjemmelaget fortsatte å stille Real-forsvaret vanskelige spørsmål etter pause, men noen sekunders angrepsspill i verdensklasse ga i stedet gjestene scoring.

Den brasilianske 18-åringen Vinicius Junior fikk et langt framspill på venstresiden og fikk ballen under kontroll med en utsøkt førsteberøring med hodet. Så skar han inn i feltet med en hale av motspillere på slep, før han i akkurat rett øyeblikk slapp ballen til Benzema. Franskmannen knallet den inn ved stolpen.

Det kunne vært et knockoutslag mot Ajax, men i det 75. minutt holdt Ziyech seg framme i midten og styrte inn David Neres' innlegg på en hurtig kontring. Det var marokkanerens første mesterligamål, men det skulle ikke gi Ajax resultatet laget fortjente.

I det 87. minutt ble Asensio matchvinner. På overtid misbrukte Ajax-innbytter Kasper Dolberg en kjempesjanse til å gjøre 2-2.

Sjanser

Med høyt press og stort tempo ga Ajax favoritten store problemer helt fra start. Real Madrid hadde sin fulle hyre med å holde unna for hjemmelaget.

Dusan Tadic hadde den første store sjansen da han i det 26. minutt skar inn fra høyresiden. Sergio Ramos var på etterskudd, men la en hånd på serberens skulder for å bremse ham. Tadic skjøt med utsiden og så ballen treffe stolpen helt oppe i krysset og sprette ut.

Ti minutter senere ble Real Madrid reddet av keeper Courtois etter at lagkameratene ble hjelpeløse tilskuere til en lekker Ajax-opprulling fra venstre mot høyre. Donny van de Beek var femte involverte spiller da han flikket ballen videre til Ziyech, som var ansikt til ansikt med Courtois. Avslutningen var god, men den belgiske målvakten svarte med en glimrende beinparade.

Ett minutt senere kunne hjemmepublikum juble, men bare for en kort stund. Etter ett minutt i himmelen og et par i uvisshet kom hjemmelaget ned på jorda da Damir Skomina annullerte etter VAR-bruk.

