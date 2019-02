Werder Bremens fødselsdagsfest fortsetter

NTB Sport

Den nordtyske klubben feiret sitt jubileum sist mandag. Dagen etter ble Borussia Dortmund slått ut av cupen etter en dramatisk straffesparkkonkurranse, og søndag fulgte lagets største serieseier for sesongen.

Milot Rashica scoret to ganger, Johannes Eggestein og Kevin Möhwald en hver.

– Vi planla å satse på kontringer i dag, og det fungerte meget bra. Det var en veldig fortjent seier, sa trener Florian Kohfeldt til Sky TV.

Med seieren nærmer Werder Bremen seg øvre tabellhalvdel og øyner sjansen til å blande seg i kampen om europaligaspill. Augsburg er på sin side bare tre poeng foran kvalifiseringsplassen og har grunn til å se seg engstelig over skulderen før sesonginnspurten.

I søndagens andre kamp vant Fortuna Düsseldorf 3-0 over Stuttgart, og gjestenes trener Markus Weinzierl sitter nå meget utrygt. Laget er på kvalifiseringsplass, men det er bare ett og tre poeng ned til Hannover og Nürnberg på nedrykksplassene.

Kenan Karaman, Oliver Fink og Benito Raman scoret for Fortuna Düsseldorf, som med fem seirer og to uavgjorte på de åtte siste kampene under trener Friedhelm Funkel har lagt nedrykksstriden bak seg.

Funkel rundet søndag 800 bundesligakamper som spiller eller trener.

– Dette kan bli den største bedrift i karrieren min. Alle hadde avskrevet oss, sier han om måten Fortuna har vendt motgang til medgang.

Stuttgart har på sin side tapt fem av sine seks siste kamper. Den argentinske spissen Nicolas Gonzalez ble utvist mot slutten søndag etter bruk av VAR. Han havnet i tottene på Fortuna-spiller Kaan Ayhan mens ballen var annetsteds.

(©NTB)