Vonn fikk sin eventyr-avslutning, inspirert av Svindals VM-sølv

Dagen etter at Aksel Lund Svindal avsluttet sin karriere med VM-sølv i utfor, rundet Lindsey Vonn av sin med VM-bronse i samme disiplin.

– Nå har vi begge fått vår eventyravslutning på karrieren, og jeg gleder meg til å feire våre karrierer sammen, sa alpinsportens førstedame på den internasjonale pressekonferansen etter løpet.

Den amerikanske yndlingen har fortsatt vondt i kroppen etter tirsdagens fall i super-G. Etter halvannen time med fotografering og intervjuer i målområdet etter rennet gikk hun krokbøyd mot pressekonferansen.

På vei dit forteller hun NTB at hun ikke er mer forslått enn at hun orker å feste med Svindal senere på kvelden.

– Ja, helt klart, jeg skal få samlet meg til det, sa Vonn.

35-åringen forteller også at hun forsøkte å treffe Svindal lørdag, men at de ble enige om å gratulere hverandre dagen etter.

Svindal inspirerte

På pressekonferansen fortalte Vonn at hun lørdag hadde fulgt spent med på herrenes utfor, og heiet alt hun kunne på sin norske venn.

– Jeg heiet på Aksel. Jeg var så nervøs på hans vegne, for jeg visste at han ønsket å avslutte på en god måte, sa hun.

– Det var veldig gøy å se ham på pallen. Det inspirerte meg til å yte maks i dag, sa Vonn før hun la til at hun har dyp respekt både for Svindal og det norske laget.

– Jeg har trent masse med de norske kjørerne, og de har alltid vist meg respekt.

Trakk fram Jansrud

Vonn rundet av en utrolig karriere i Åre søndag. Når hun nå trer inn i alpinpensjonistenes rekker har hun vunnet ikke mindre enn tre OL-medaljer (ett gull) og åtte VM-medaljer (to gull). Hun har også vunnet smått utrolige 82 verdenscupseirer.

Legger du til Svindals fire OL-medaljer (to gull) og ni VM-medaljer (fem gull) er det utvilsomt at alpinsporten mister to av sine ytterste representanter i Åre.

Nå må andre overta. Og på herresiden trekker den amerikanske jenta fram blant andre Kjetil Jansrud, som lørdag tok VM-gullet i utfor.

– På herresiden har sporten fortsatt Marcel Hirscher, Kjetil Jansrud og de gutta. Det er mange som har sjansen til å la denne sporten vokse. Men det handler ikke bare om suksess, men også om å gjøre det man kan for å promotere sporten, det er en del av jobben som utøver.

Feil dag?

Kanskje var det feil dag for Ilka Stuhec å ta VM-gull i utfor, for Lindsey Vonn stjal utvilsomt showet etter rennet. Det var den amerikanske jenta alle ville snakke med etter rennet, men det var sloveneren som vant, 0,23 foran Corinne Suter fra Sveits.

Men best huskes nok amerikanske Vonns VM-bronse, i sitt siste renn i karrieren (0,49 bak).

Ragnhild Mowinckel ble beste norske på femteplass, 0,59 bak Stuchec. Kajsa Vickhoff Lie kjørte ned til 19.-plass, 1,39 sekunder bak.

