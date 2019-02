VM-sølv til Norendal etter avlyst finale

NTB Sport

Slopestylefinalene i Park City i Utah ble først utsatt og deretter avlyst grunnet kraftig vind. Reglene sier at kvalifiseringsresultatene da blir gjeldende, og med 88,75 poeng tok Norendal sølvet bak 17 år gamle Zoi Sadowski-Synnot fra New Zealand. Hun noterte 91,75 poeng og vant med klar margin.

For Mons Røisland gjorde avlysningen at han ikke hadde noen mulighet til å få medalje. 22-åringen var ikke blant de seks som tok seg direkte til finale fra kvalifiseringen. Han måtte veien om semifinale, der han var best, men han endte bak de seks direktekvalifiserte på den endelige lista.

Chris Corning fra USA vant gullet med 93,25 poeng, mens canadiske Mark McMorris fikk sølvet slått med et kvart poeng.

(©NTB)