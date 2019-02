Tettey og Norwich vant «Old Farm» og rykket ifra Leeds

NTB Sport

Leeds og Norwich var à poeng på tabelltoppen før helgens runde, men da Leeds kun klarte 1-1 borte mot Middlesbrough lørdag, fikk Norwich en god mulighet til å få en luke på to poeng ned til hvittrøyene. Den muligheten tok Tettey og lagkameratene godt vare på.

Teemu Pukki (2) og Odel Hernandez sørget for ellevill Norwich-jubel og tre poeng på Carrow Road.

Tettey startet på benken, men fikk være med på moroa de siste 45 minuttene.

Rivaloppgjøret ble av det hete slaget. Like før pause måtte Ipswich-manager Paul Lambert og Norwich-assistent Chris Domogalla holdes tilbake av sikkerhetspersonellet og politiet for ikke å gå til angrep på hverandre. Det resulterte i at begge måtte se resten av kampen fra tribuneplass.

Norwich og Leeds ligger på direkte opprykksplass etter 31 kamper. Tetteys klubb har sju poeng ned til Sheffield United på tredjeplass. Stefan Johansen og West Bromwich ligger på fjerdeplass med 53 poeng, men har én kamp mindre spilt.

(©NTB)