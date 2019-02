Son sikret sterk Tottenham-seier mot Leicester

NTB Sport

Den sørkoreanske midtbaneeleganten, Davinson Sánchez og Christian Eriksen sikret tre sterke poeng med hver sin scoring og sendte Leicester tomhendte fra Wembley. Jamie Vardy scoret for gjestene etter tidligere å ha bommet på straffe.

Sánchez noterte seg for sin første Tottenham-scoring da han headet inn innlegget til Christian Eriksen i mål etter drøye halvtimen. Leicester ropte på offside, men Ricardo Pereira ble syndebukk for gjestene.

Straffebom

Vardy startet på benken og fikk sjansen fra straffemerket rett fra benken etter at James Maddison ble felt av Jan Vertonghen. Briten klarte ikke å overliste Hugo Lloris som mesterlig reddet forsøket nede i hjørnet. Det var franskmannens første strafferedning i ligaen siden 2014.

Vondt ble til verre for blåtrøyene da Eriksen doblet ledelsen for vertene. Tre minutter etter straffebommen overlistet dansken sin landslagskollega Kasper Schmeichel med et herlig skudd fra 17 meter.

Kvarteret før slutt gjorde Vardy opp for straffebommen da han prikket inn innlegget til Ricardo Pereira etter flott Leicester-forarbeid.

Son-revansje

Leicester var godt med i kampen og hadde langt flere avslutninger på mål enn vertene. På overtid kastet blåtrøyene flesteparten i angrep, noe Tottenham utnyttet til det fulle. Moussa Sissoko sendte Son av gårde med en enkel pasning. Alene mot Schmeichel var sørkoreaneren kald som en fisk og fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Son fikk med det revansjert det gule kortet han fikk i første omgang. Etter kvarteret gikk han i bakken og ropte på straffe. Selv om det var kontakt med Harry Maguire, falt sørkoreaneren noe lett, og dommer Michael Oliver ga Tottenham-stjernen gult kort for filming.

Seieren gjør at Tottenham står med 60 poeng etter 26 kamper. Liverpool og Manchester City har henholdsvis 65 og 62 poeng etter like mange kamper. City møter Chelsea til storoppgjør senere søndag.

(©NTB)