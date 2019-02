Søt revansje for Klæbo og Iversen med seier i VM-generalprøven

NTB Sport

Klæbo ble sendt ut på siste etappe i rygg på Oskar Svensson, men kvittet seg med både svensken og de øvrige konkurrentene på slutten.

Klæbo hadde en solid ledelse inn på oppløpet og vant med 0,65 sekunders margin. Nærmest fulgte Eirik Brandsdal på Norges 2.-lag, som spurtslo finnen Ristomatti Hakola i kampen om annenplassen.

Raske Klæbo mente at det var litt og annet å lære av finalen i Lahti. Også sammenlignet med for to år siden da den samme duoen endte utenfor pallen i VM etter at daværende ankermann Emil Iversen falt i finalen.

– Det koster å ligge først, kanskje mer enn man tror. Vi hadde en plan om å ligge der framme og styre mest mulig. Det klarte vi. Vi var på hugget, og det er artig å få med seg en type revansj herfra etter det vi gjorde sist. Vi gjorde en mye bedre konkurranse i dag, og det ble en god generalprøve til det vi skal møte om ikke altfor mange dager. Vi føler at vi er i god rute og fikk mange av de svarene vi håpet på, sa Klæbo til NTB.

Vrient

Klæbo fortalte om tre harde finalerunder etter at det ble en relativt billig reise i semifinalen.

Emil Iversen var ikke overrasket over at det endte med seier.

– Vi viste at vi er bra. Det er veldig mye lettere å ligge bak, og med vår kapasitet skulle vi ønsket at det var lettest å ligge først. Slik det ble er det mye lettere å ligge bak, og det er vanskelig å riste av seg for mange lag. Vi er framme der begge to og unngår uhell, og da er Johannes den beste til slutt. Vi gjør det vi må, og det ble en god dag.

– Deilig å lykkes etter det som skjedde i VM?

– Nå er vi på toppen. Vi var nok det beste laget for to år siden også, men litt uhell og snøvær gjorde at det ble vanskelig og jeg falt. Men vi var egentlig bare uheldige. Vi var best da også. Vi er godt skikket til å gå lagsprint i lag, jeg og Johannes, sa Iversen til NTB.

VM-klare

Sprintlandslagstrener Arild Monsen fikk oppleve en knallsterk norsk helg i Lahti. Det ble seier og tredjeplass og fire i finalen lørdag.

Søndag ble det dobbelt norsk.

– Det var en kjempedag og utrolig artig. For dem på 1.-laget var det en prøvelse med tanke på VM. Det er det ikke til å legge skjul på. Det var en god generalprøve. Jeg er også imponert over 2.-laget med Sindre (Bjørnestad Skar) og Eirik (Brandsdal).

– Klæbo og Iversen blir også VM-laget?

– Det ligger i kortene at det er Johannes og Emil som skal gå lagsprinten i VM, men vi har også en plan B. Det er flere enn to aktuelle kandidater, sa Monsen til NTB.

(©NTB)