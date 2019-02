Falla slått av Dahlqvist på oppløpet i lagsprinten

NTB Sport

Inne på oppløpet var ankerkvinnen for Norges 1.-lag sjanseløs. Dahlqvist stakk ifra og sørget for at hun og Ida Ingemarsdotter vant.

Tiril Udnes Weng og Falla tok 2.-plassen, 1,84 sekunder bak svenskene. Sveriges 2.-lag tok 4.-plassen, mens Norges 2.-lag med Anna Svendsen og Mari Eide, som ledet klart ved siste veksling, endte på 9.-plass.

Falla er regjerende verdensmester i så vel individuell sprint som lagsprint. I Seefeld-VM senere i måneden går hun trolig lagsprinten for Norge sammen med Ingvild Flugstad Østberg. Men det hun viste i avslutningen mot Dahlqvist søndag var det ikke gullklasse over.

