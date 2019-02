Falla parkert av Dahlqvist på oppløpet i lagsprinten

NTB Sport

Inne på oppløpet var ankerkvinnen for Norges 1.-lag sjanseløs. Dahlqvist stakk ifra og sørget for at hun og Ida Ingemarsdotter vant lagsprinten i klassisk stil.

Tiril Udnes Weng og Falla endte 1,84 sekunder bak den svenske duoen. Noe av årsaken var at Falla hadde brukt mye krefter på å komme seg helt opp i teten tidligere på etappen.

– Jeg bare går, jeg. Jeg merket på toppen av bakken at jeg brukte alle kreftene mine på å tette den luka. Og da får det bare briste eller bære, sa hun til NRK.

– Jeg var fullstendig klar over det (at Dahlqvist kunne komme forbi). Sånn er det. I går var det jeg som kom bakfra, i dag var det hun, forklarte Falla.

Hun vant lørdagens individuelle skøytesprint i Lahti.

Sveriges 2.-lag tok 3.-plassen, mens Norges 2.-lag med Anna Svendsen og Mari Eide, som ledet klart ved siste veksling, endte på 9.-plass.

Falla er regjerende verdensmester i så vel individuell sprint som lagsprint. I Seefeld-VM senere i måneden går hun trolig lagsprinten for Norge sammen med Ingvild Flugstad Østberg. Men det hun viste i avslutningen mot Dahlqvist søndag var det ikke gullklasse over.

Lagsprinten i VM går også i klassisk stil.

