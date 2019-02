Aksel Lund Svindal går til filmen

NTB Sport

De siste årene har det ikke vært mange øyeblikk i Aksel Lund Svindals liv der ikke Filip Christensen, eller noen andre fra Field Productions, har vært i nærheten med et kamera.

Resultatet skal bli en kinofilm om Svindal.

– Det blir jo en slags dokumentar, sikkert. Eller det er jo det. Det er ekte, det er sant alt sammen. Det er ikke en spillefilm, og da blir veien litt til mens man går, sier Svindal til NTB i et forsøk på å forklare hva slags film vi kan vente oss.

– En film der man kommer under huden på deg?

– Det er Filip som er sjefen her, da, men jeg skal jo godkjenne det. Men jeg vet ikke helt, ler Svindal og fortsetter:

– Vi har egentlig bare en avtale om at han har fri tilgang, og så eier vi settet sammen. Så løser vi resten underveis, sier en avslappet Svindal.

Gruer seg litt

Filip Christensen har fulgt Svindal tett de siste årene. Han står bak flere anerkjente skifilmer, blant annet Supervention-filmene. 31-åringen sier de har jobbet hardt med å fange ekte øyeblikk og situasjoner med Svindal, både sportslig og privat.

– Det er veldig mye som har skjedd i kulissene som vi har fanget på film. Jeg tror det kan bli veldig bra for folk å se, forteller Christensen.

– Nå kjenner jeg at jeg begynner å grue meg litt, flirer Svindal.

Fri tilgang

Christensen har vært tett på Svindal siden 2016, men samarbeidet strekker seg lenger tilbake enn det.

– Vi begynte å følge ham på renn da vi lagde «Supervention 2». Svindal ble med på flere turer, blant annet til Alaska. Det var i 2015, men før det har vi jobbet sammen siden 2008.

Ideen til filmen kom da de gjorde ferdig filmen og forsto at det var ufattelig mye mer materiale å ta av.

– I «Supervention 2» lagde vi en film med ulike historier med mange forskjellige mennesker, så det var begrenset hva vi fikk vist av Svindal. Vi tenkte at vi bare måtte fortsette å følge ham, og vi har vært svært heldige som har fått fri tilgang til å filme ham uansett.

Og siden har filmrullen snurret nærmest kontinuerlig.

Frihet

– Historien må bare få utspille seg. Vi følte at med det materialet vi hadde, og det mannskapet, så hadde vi så bra forutsetninger til å lage det ekte. Være ordentlig tett på, sier Svindal til NTB.

Enkelte dager har Christensen fulgt Svindal fra morgen til kveld, og han har fått unike bilder fra alpinveteranens innholdsrike liv, som folk flest verken har sett eller lest tidligere. Men Svindal har ikke lagt føringer på noen måte.

– Nei, vi har bare forsøkt å fange de ekte øyeblikkene, så ekte som mulig. Føringene får jeg sikkert se mer av når han skal godkjenne klippen. Men å vise de ekte øyeblikkene blir veldig viktig, sier Christensen.

Ettersom produksjonsselskapet finansierer filmen selv, mener Christensen at de har mer frihet til å gjøre egne valg.

Fortsetter å snurre

Lørdag tok Svindals karriere som toppidrettsutøver slutt, noe som også fører med seg en annerledes hverdag for Christensen.

– Jeg kommer til å begynne å grine, for å være helt ærlig. Jeg filmet jo da han sa at han la opp i Kitzbühel, og også da begynte jeg å gråte. Det er emosjonelt, sa Christensen til NTB før avskjedsrennet, der Svindal satte et verdig punktum med VM-sølv i utfor.

Men filmen slutter ikke etter siste renn i Åre. Kameraet vil fortsette å snurre.

– Jeg tror det blir veldig interessant hva som skjer framover, så vi er ikke ferdige ennå. Overgangen til etter at han har lagt opp er også et kapittel som må få del i filmen, sier Christensen.

– Vi skal gjøre vårt aller beste for at det blir en veldig bra film, og at den blir Aksel verdig. Han har gitt oss veldig mye tillit.

PS. Verken filmtittel eller premieredato er bestemt.

(©NTB)