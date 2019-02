Vipers ble for små i mesterligaen

NTB Sport

Fjorårets mesterligavinner Györ var lenge flere hakk over sørlendingene og så ut til å kontrollerte inn en komfortabel seier. På stillingen 25-17 med drøye 20 minutter igjen så det bekmørkt ut for det norske laget, men med solid forsvarsspill og effektivt angrepsspill var laget straks kun tre mål bak.

Det ungarske storlaget maktet å holde unna tross tidvis veldig svakt spill, og sikret til slutt en 33-29-seier.

Selv med tap økte Vipers' sjanser for å gå til kvartfinalespill, ettersom Krim Ljubljana tapte sin gruppekamp mot FTC Hungaria tidligere lørdag. Med tre kamper igjen av gruppespillet trenger Vipers kun to poeng for å sikre avansement.

Kristiansand-klubben ligger på 2.-plass med åtte poeng. Treer Bucuresti har like mange poeng og én kamp mindre spilt, mens FTC Hungaria er ett poeng bak. Fire lag går til kvartfinale, og Krim Ljubljana på femteplass har bare tre poeng

Svak førsteomgang

Györ har en rekke norske kvinner i laget. Langtidsskadde Nora Mørk spilte ikke lørdagens kamp, men det gjorde Kari Brattset, Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og keeper Kari Aalvik Grimsbø.

De to lagene fulgte hverandre til 6-5 i favør ungarerne, men deretter bommet Vipers på en rekke avslutninger på rad og lå plutselig fire mål under.

Vipers fortsatte å gjøre feil i angrep så vel som i forsvar, og etter 24 minutter lå Ole Gustav Gjekstads kvinner bak med åtte mål. I omgangens siste sekund scoret Malin Aune, og stillingen var med det 19-14 til Györ.

Sterk opphenting

Etter hvilen var det ungarerne som åpnet sterkest, og de skaffet tidlig en enda større luke. På det meste var det ni mål som skilte de to lagene. På stillingen 24-15 fikk Vipers blod på tann, og anført av en god Linn Jørum Sulland tok de innpå til det sto 25-22.

Györ holdt stand og tok enda en seier. Laget har avgitt bare ett poeng i mesterligaen denne sesongen og har fem poengs luke på tabelltopp.

Sulland ble toppscorer for det norske laget med sine åtte mål. Samme antall scoret Anne Mette Hansen for Györ. Den norske landslagsspilleren Brattset nettet sju ganger for Györ.

Vipers kan sikre avansement med seier hjemme mot Krim Ljubljana 23. februar.

